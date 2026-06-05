Run Color Vitry-le-François
Run Color Vitry-le-François samedi 6 juin 2026.
Vitry-le-François
Run Color
Place d’Armes Vitry-le-François Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
16h30 & 17h30.Tout public
Course à pied sur route, enfants, adultes.
Sur inscription .
Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 45 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Run Color
4:30pm & 5:30pm.
L’événement Run Color Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Vitry Le Francois (Marne)
- Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast Vitry-le-François 5 juin 2026
- Run Color Vitryate by Rotary Vitry-le-François 6 juin 2026
- La Fabuleuse Histoire de Bazarkus, Compagnie Lamento et l’Académie Fratellini Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François 6 juin 2026
- Club sandwich Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François 9 juin 2026
- Apéromix Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François 18 juin 2026