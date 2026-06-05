Vitry-le-François

Run Color

Place d’Armes Vitry-le-François Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

16h30 & 17h30.Tout public

Course à pied sur route, enfants, adultes.

Sur inscription .

Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 45 30

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English : Run Color

4:30pm & 5:30pm.

L’événement Run Color Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne