Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Run Color Vitry-le-François

Run Color Vitry-le-François samedi 6 juin 2026.

Adresse : Place d'Armes

Ville : 51300 Vitry-le-François

Département : Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif Groupe Tarif groupe

Vitry-le-François

Run Color

Place d’Armes Vitry-le-François Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif Groupe
Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

16h30 & 17h30.Tout public
Course à pied sur route, enfants, adultes.
Sur inscription   .

Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 45 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Run Color

4:30pm & 5:30pm.

L’événement Run Color Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Vitry Le Francois (Marne)