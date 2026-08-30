Concert Kaolila Théâtre de la Nuit de Noces Lannilis
samedi 29 mai 2027 · Théâtre de la Nuit de Noces · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Concert Kaolila
Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29 20:30:00
fin : 2027-05-29 22:00:00
Date(s) :
2027-05-29
Laissez-vous emporter par l’univers puissant de Kaolila !
Kaolila pose un style nouveau, une musique riche, à l’énergie punk, née de le la hargne d’une protest song et de la mélancolie d’un blues universel. Une musique iodée comme une gwerz de leur Far Ouest breton.
Leur son est étonnant, rugueux et vibrant comme une ballade rock, sensible comme la folk.
Trois voix lumineuses, des amplis débridés et des percussions rageuses portent leur musique. .
Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98
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English :
L’événement Concert Kaolila Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS
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