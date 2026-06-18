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CONCERT KAPASS Sainte-Marie-la-Mer

CONCERT KAPASS Sainte-Marie-la-Mer

CONCERT KAPASS Sainte-Marie-la-Mer vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Port de Sainte Marie

Ville : 66470 Sainte-Marie-la-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sainte-Marie-la-Mer

CONCERT KAPASS

Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Venez passer une soirée festive et chaleureuse avec le groupe Kapass
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Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 20 81 61 

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English :

Come spend a festive and cozy evening with the band Kapass

L’événement CONCERT KAPASS Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER

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