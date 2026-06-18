Sainte-Marie-la-Mer

NOCHE MARINOISE

Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Noche Marinoise est l’évènement à ne pas manquer à Sainte Marie la Mer !

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Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 13 80

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English :

La Noche Marinoise is the event not to be missed in Sainte Marie la Mer!

L’événement NOCHE MARINOISE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER