NOCHE MARINOISE Sainte-Marie-la-Mer
NOCHE MARINOISE Sainte-Marie-la-Mer samedi 25 juillet 2026.
Sainte-Marie-la-Mer
NOCHE MARINOISE
Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La Noche Marinoise est l’évènement à ne pas manquer à Sainte Marie la Mer !
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Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 13 80
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English :
La Noche Marinoise is the event not to be missed in Sainte Marie la Mer!
L’événement NOCHE MARINOISE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER
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