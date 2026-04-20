Concert Kaptain Bando Mulhouse
Concert Kaptain Bando Mulhouse samedi 6 juin 2026.
Mulhouse
Concert Kaptain Bando
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 21:45:00
Date(s) :
2026-06-06
Avec Lanterne Rouge, Kaptain Bando réinvente le tango dans une version libre, électrique et audacieuse. Entre pop-rock, métal et influences manga, leur musique trace une trajectoire unique, à la fois dansante et poétique.
Ce spectacle est une véritable expérience sensorielle où les styles fusionnent et l’énergie circule intensément.
Un voyage musical hors normes, entre rêve, puissance et liberté. .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Kaptain Bando Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
À voir aussi à Mulhouse (Haut-Rhin)
- Chasse aux oeufs solidaire Mulhouse 25 avril 2026
- Madagascar en fête Mulhouse 25 avril 2026
- Mulhouse Solid’air Tours 2026 Mulhouse 26 avril 2026
- Cabines expériences à la Cité du Train Mulhouse 26 avril 2026
- MUSÉOMIDI, Musée historique, Mulhouse 30 avril 2026