Mulhouse

Concert Kaptain Bando

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 21:45:00

Date(s) :

2026-06-06

Avec Lanterne Rouge, Kaptain Bando réinvente le tango dans une version libre, électrique et audacieuse. Entre pop-rock, métal et influences manga, leur musique trace une trajectoire unique, à la fois dansante et poétique.

Ce spectacle est une véritable expérience sensorielle où les styles fusionnent et l’énergie circule intensément.

Un voyage musical hors normes, entre rêve, puissance et liberté. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Concert Kaptain Bando Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace