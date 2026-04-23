Concert Katlyn & Co Place du marché La Turballe

La Turballe

Concert Katlyn & Co

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Katlyn & Co se compose d’un guitariste, d’un contre bassiste et d’une chanteuse.

Notre répertoire chemine du bleues au jazz et du jazz à la bossa, avec un petit pas de côté pour revisiter le tango ! .

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Concert Katlyn & Co La Turballe a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44