Concert Kirlé L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Kirlé

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17 21:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Pour son nouveau projet, l’EPO African Trio associe les rythmes ancestraux et les grooves hypnotiques de l’Ouest africain à la poésie noire et à la danse.

Sur le son des percussions, de la clarinette, de la flûte se pose le souffle de textes écrits par des auteurs caribéens, africains et afroaméricains, mis en voix et en scène par le comédien/performer Otomo De Manuel. Les mouvements du danseur et chorégraphe Boukson Séré complètent ce tableau protéiforme, alimenté par l’improvisation et l’émulation, où chaque élément se nourrit des autres pour offrir au spectateur une expérience sensorielle totale.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

For its new project, the EPO African Trio combines the ancestral rhythms and hypnotic grooves of West Africa with Black poetry and dance.

Set to the sound of percussion, clarinet, and flute, the performance features texts written by Caribbean, African, and African American authors, brought to life and staged by actor/performer Otomo De Manuel. The movements of dancer and choreographer Boukson Séré complete this protean tableau, fueled by improvisation and emulation, where each element draws on the others to offer the audience a total sensory experience.

L’événement Concert Kirlé Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ