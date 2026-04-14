Concert Korttex + Basarda, Le Nautilus, Perpignan

Concert Korttex + Basarda Vendredi 1 mai, 19h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T19:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T19:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00

Korttex (Perpignan)

Korttex est un groupe engagé originaire de Perpignan, actif depuis 2004, qui mêle avec énergie ska, reggae, punk et hardcore. Une formation taillée pour le live, combative et généreuse, portée par l’esprit de la scène alternative du Sud.

Basarda (La Bisbal d’Empordà, Espagne)

Basarda est un groupe de La Bisbal d’Empordà qui s’inscrit dans une scène rock/punk catalane vivante, entre concerts festifs, événements solidaires et rendez-vous populaires de l’Empordà. Un groupe au son direct et sans détour, fait pour la scène, l’énergie collective et la proximité avec le public.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Concert Korttex + Basarda