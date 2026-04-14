Concert Korttex + Basarda, Le Nautilus, Perpignan
Concert Korttex + Basarda, Le Nautilus, Perpignan vendredi 1 mai 2026.
Concert Korttex + Basarda Vendredi 1 mai, 19h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T19:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T19:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00
Korttex (Perpignan)
Korttex est un groupe engagé originaire de Perpignan, actif depuis 2004, qui mêle avec énergie ska, reggae, punk et hardcore. Une formation taillée pour le live, combative et généreuse, portée par l’esprit de la scène alternative du Sud.
Basarda (La Bisbal d’Empordà, Espagne)
Basarda est un groupe de La Bisbal d’Empordà qui s’inscrit dans une scène rock/punk catalane vivante, entre concerts festifs, événements solidaires et rendez-vous populaires de l’Empordà. Un groupe au son direct et sans détour, fait pour la scène, l’énergie collective et la proximité avec le public.
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Concert Korttex + Basarda
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- BOITACLOUS C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Place Armand Lanoux Perpignan 16 avril 2026
- FOIR’EXPO DE PRINTEMPS Grand hall, Satellite, Hall’e, Extérieur Perpignan 16 avril 2026
- LE PANDERO ET LES ROSIÈRES EN CATALOGNE NORD Médiathèque Centrale Perpignan 16 avril 2026
- RECHERCHE PIGEON DÉSESPÉRÉMENT Perpignan 17 avril 2026
- 20 ANS DE LA CIE GÉRARD GÉRARD La CASA MUSICALE Perpignan 17 avril 2026