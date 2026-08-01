Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

CONCERT KOTEKASK

Passadoires Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Kotekask électro fait main. Buvette & toute petite resto. Pique-niques bienvenus.

Rendez-vous aux Passadoires, jeudi 27 août, à partir de 19h, pour le concert de Kotekask électro fait main.

Buvette & toute petite resto. Pique-niques bienvenus. .

Passadoires Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Kotekask Handmade electro. Snack bar & tiny restaurant. Picnics welcome.

L’événement CONCERT KOTEKASK Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-08-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère