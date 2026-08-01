CONCERT KOTEKASK Saint-Étienne-Vallée-Française
jeudi 27 août 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française
Informations pratiques
Saint-Étienne-Vallée-Française
CONCERT KOTEKASK
Passadoires Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Kotekask électro fait main. Buvette & toute petite resto. Pique-niques bienvenus.
Rendez-vous aux Passadoires, jeudi 27 août, à partir de 19h, pour le concert de Kotekask électro fait main.
Buvette & toute petite resto. Pique-niques bienvenus. .
Passadoires Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Kotekask Handmade electro. Snack bar & tiny restaurant. Picnics welcome.
L’événement CONCERT KOTEKASK Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-08-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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