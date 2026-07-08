Informations pratiques

Mulhouse

Concert Krzysztof Michalski | violoncelle

1 rue de Metz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-02-05 19:00:00

fin : 2027-02-05 20:30:00

Date(s) :

2027-02-05

Un artiste complet. Quentin Ferrière Le Soir

Pour qui sait l’accueillir, le hasard réserve parfois de belles découvertes ! Krzysztof Michalski lui est profondément redevable, tant il a façonné ses choix de vie son métier, la musique, le violoncelle.

Rien de hasardeux, en revanche, dès lors qu’il s’agit de mettre le violoncelle en valeur ! D’emblée, le jeune musicien convoque Bach par qui l’instrument gagna ses lettres de noblesse. Il poursuit son tour d’horizon par un sommet de technicité inventive signé Penderecki et le conclut par un Cassadó rare et virtuose.

Étoile montante du violoncelle, Krzysztof Michalski s’est distingué en 2024 au Concours de l’ARD de Munich et au Concours Reine Elisabeth de Belgique en mai 2026. Familier des scènes prestigieuses et des festivals majeurs, le jeune virtuose a enregistré un premier disque en duo avec Alexandra Bidi, harpe solo de l’Orchestre de Paris.

Programme

Johann Sebastian Bach, Suite no 4 en mi bémol majeur, BWV 1010

Krzysztof Penderecki, Suite pour violoncelle seul

Gaspar Cassadó, Suite pour violoncelle seul .

1 rue de Metz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 48 25 13 82 ass.ajam@wanadoo.fr

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English :

L’événement Concert Krzysztof Michalski | violoncelle Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace