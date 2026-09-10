concert : Kulturr, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille
vendredi 27 novembre 2026 · FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines · Lille
Informations pratiques
concert : Kulturr Vendredi 27 novembre, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord
11€ – billetterie en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:00:00+01:00
À seulement 24 ans, Kulturr s’impose comme l’une des étoiles montantes de la musique urbaine. Avec des titres comme « Busy » et « Jojo », il a conquis le cœur du public grâce à son style unique et percutant.
Inspiré par son vécu et ses origines, son rap puise ses influences dans la musique africaine . Ses titres aux sonorités dansantes et mélodieuses mélangent habilement rap, R&B et sonorités afro.
Fort du succès de son EP « HOPE : Ayé », Kulturr revient avec le single « Mieux en mieux » et la parution de son nouvel EP “HOPE : Imany”, disponible depuis le 12 Décembre 2025.
Après les Étoiles sold out, une Maroquinerie sold out, Kulturr donne un nouveau rendez-vous à la Cigale le 22 mai 2026.
Billetterie : https://shotgun.live/fr/festivals/festival-solidaire-le-pere-noel-est-il-un-rocker?uhandle=sashal651&utm_campaign=share_event&utm_term=sashal651
FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/festivals/festival-solidaire-le-pere-noel-est-il-un-rocker?uhandle=sashal651&utm_campaign=share_event&utm_term=sashal651 »}] [{« link »: « https://shotgun.live/fr/festivals/festival-solidaire-le-pere-noel-est-il-un-rocker?uhandle=sashal651&utm_campaign=share_event&utm_term=sashal651 »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.
À l’occasion du festival solidaire « Le Père Noël est-il un Rocker ? », Kulturr sera présent le 27 novembre 2026 au Flow !
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