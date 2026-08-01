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AGENDA · Plomodiern

Concert Kurunaj L’entrepote Plomodiern

samedi 15 août 2026 · L'entrepote · Plomodiern

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
L'entrepote
Adresse
6 Rue de la Presqu'Île
Ville
29550 Plomodiern
Département
Finistère
Tarif

Plomodiern

Concert Kurunaj

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Fest-Noz Musique bretonne   .

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 89 34 68 87 

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English :

L’événement Concert Kurunaj Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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