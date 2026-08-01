Concert Kurunaj L’entrepote Plomodiern

Informations pratiques

Plomodiern

Concert Kurunaj

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fest-Noz Musique bretonne .

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 89 34 68 87

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English :

L’événement Concert Kurunaj Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE