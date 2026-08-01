AGENDA · Plomodiern
Concert Kurunaj L’entrepote Plomodiern
samedi 15 août 2026 · L'entrepote · Plomodiern
Informations pratiques
Plomodiern
Concert Kurunaj
L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Fest-Noz Musique bretonne .
L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 89 34 68 87
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English :
L’événement Concert Kurunaj Plomodiern a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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