Informations pratiques

Sainte-Croix

Concert l Duo Baluchon

Eglise Sainte-Croix Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dans un style bien à eux, le duo Baluchon se réapproprie sans hésitation les consonances irlandaises et écossaises, les mêlant avec les mélodies suédoises ou bulgares, incorporant ces sonorités singulières à leurs compositions. Mais leur plus grande joie reste toujours de faire découvrir les timbres de ces instruments peu habituels, pour ne pas dire rares, à leurs auditeurs. .

Eglise Sainte-Croix 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 07 16

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English : Concert l Duo Baluchon

L’événement Concert l Duo Baluchon Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides