Concert l Duo Baluchon Sainte-Croix
samedi 25 juillet 2026 · Sainte-Croix
Informations pratiques
Sainte-Croix
Concert l Duo Baluchon
Eglise Sainte-Croix Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Dans un style bien à eux, le duo Baluchon se réapproprie sans hésitation les consonances irlandaises et écossaises, les mêlant avec les mélodies suédoises ou bulgares, incorporant ces sonorités singulières à leurs compositions. Mais leur plus grande joie reste toujours de faire découvrir les timbres de ces instruments peu habituels, pour ne pas dire rares, à leurs auditeurs. .
Eglise Sainte-Croix 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 07 16
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English : Concert l Duo Baluchon
L’événement Concert l Duo Baluchon Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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