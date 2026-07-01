Fête de Sainte-Croix Sainte-Croix
vendredi 24 juillet 2026 · Sainte-Croix
Informations pratiques
Sainte-Croix
Fête de Sainte-Croix
Sainte-Croix Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Venez nombreux à la Fête de Sainte-Croix !
Programme
Vendredi 24 juillet
19 heures Marché gourmand et animations musicales Les Échos des Trois Cochers et Mémé dans les orthies
Samedi 25 juillet
20 heures Soirée tapas avec les Contre Temps
23 heures bal disco avec Podium full night
Dimanche 26 juillet
14 heures concours de pétanque en doublette et exposition de 2 CV par l’Association des Petites Reines
Balades en calèche .
Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 6 01 48 82 36
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English :
Come one, come all to the Sainte-Croix Festival!
L’événement Fête de Sainte-Croix Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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