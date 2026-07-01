Informations pratiques

Sainte-Croix

Fête de Sainte-Croix

Sainte-Croix Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Venez nombreux à la Fête de Sainte-Croix !

Programme

Vendredi 24 juillet

19 heures Marché gourmand et animations musicales Les Échos des Trois Cochers et Mémé dans les orthies

Samedi 25 juillet

20 heures Soirée tapas avec les Contre Temps

23 heures bal disco avec Podium full night

Dimanche 26 juillet

14 heures concours de pétanque en doublette et exposition de 2 CV par l’Association des Petites Reines

Balades en calèche .

Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 6 01 48 82 36

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English :

Come one, come all to the Sainte-Croix Festival!

L’événement Fête de Sainte-Croix Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)