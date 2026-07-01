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AGENDA · La Baule-Escoublac

Concert La Baule-Escoublac

samedi 25 juillet 2026 · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
35 Boulevard de l'Océan
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Concert

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:30:00
fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :
2026-07-25

Installe-toi, commande un verre, brunch et profite d’un live intimiste pour une soirée chill et pleine de vibes.   .

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 83 45 68 

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English :

L’événement Concert La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44

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