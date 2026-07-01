AGENDA · La Baule-Escoublac
Concert La Baule-Escoublac
samedi 25 juillet 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Concert
35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:30:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25
Installe-toi, commande un verre, brunch et profite d’un live intimiste pour une soirée chill et pleine de vibes. .
35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 83 45 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44
À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
- Feu d’artifice La Baule-Escoublac 15 juillet 2026
- Balade commentée Le Guézy De Ninon à Olympe de Gouges Place Auguste Caillaud La Baule-Escoublac 15 juillet 2026
- Stage technique de peinture acrylique pouring La Baule-Escoublac 15 juillet 2026
- Stage Drapé aérien Place des Salines La Baule-Escoublac 15 juillet 2026
- Les ateliers de Linogravure, sérigraphie et tampographie La Baule-Escoublac 15 juillet 2026