Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Concert

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:30:00

fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :

2026-07-25

Installe-toi, commande un verre, brunch et profite d’un live intimiste pour une soirée chill et pleine de vibes. .

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 83 45 68

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English :

L’événement Concert La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44