Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage technique de peinture acrylique pouring La Baule-Escoublac

Stage technique de peinture acrylique pouring La Baule-Escoublac mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Place des Salines

Ville : 44503 La Baule-Escoublac

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Baule-Escoublac

Stage technique de peinture acrylique pouring

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17

Stage de peinture Aquarelle, acrylique, pouring, peinture à la cuve … Proposé par Sandrine Guillaume
Pour les enfants de 7 à 11 ans

Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.
L’inscription est effective une fois le règlement effectuée.
Adhésion 2025-2026 obligatoire.   .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15  contact@mjclabaule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage technique de peinture acrylique pouring La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)