Concert La beauté du geste, Orchestre national de Metz Grand Est; Victor Jacob, Quatuor Diotima L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz vendredi 2 avril 2027.

Metz

Concert La beauté du geste, Orchestre national de Metz Grand Est; Victor Jacob, Quatuor Diotima

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-02 22:00:00

Date(s) :

2027-04-02

La musique pop n’a pas l’apanage des remixes.

Dans ses Variations sur un thème de Haydn, Johannes Brahms utilise un extrait de son aîné pour déplier huit impressionnantes variations. Si Sara Glojnaric détourne les codes de la pop music, le grand compositeur minimaliste John Adams exploite, dans Absolute Jest, toutes les possibilités rythmiques des derniers quatuors de Ludwig van Beethoven, dont la musique ouvre également ce concert avec brio. Victor Jacob (révélation chef d’orchestre aux Victoires de la musique 2023) et les merveilleux musiciens du Quatuor Diotima seront nos guides pour ce voyage ébouriffant.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Pop music isn’t the only genre that features remixes.

In his *Variations on a Theme by Haydn*, Johannes Brahms uses an excerpt from his *A-major* to develop eight impressive variations. While Sara Glojnaric subverts the conventions of pop music, the great minimalist composer John Adams, in *Absolute Jest*, explores all the rhythmic possibilities of Ludwig van Beethoven’s late string quartets—whose music also opens this concert with great panache. Victor Jacob (named “Revelation Conductor” at the 2023 Victoires de la Musique) and the wonderful musicians of the Diotima Quartet will be our guides on this breathtaking journey.

L’événement Concert La beauté du geste, Orchestre national de Metz Grand Est; Victor Jacob, Quatuor Diotima Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ