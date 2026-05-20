Bernoy-le-Château

Concert La Castel’Aisne

Rue de la Place Bernoy-le-Château Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez nombreux nous écouter dans la salle du petit pré à BERNOY LE CHATEAU ( ancienn. Noyant et Aconin ! ) on vous attend pour un moment de convivialité !!

Venez nombreux nous écouter dans la salle du petit pré à BERNOY LE CHATEAU ( ancienn. Noyant et Aconin ! ) on vous attend pour un moment de convivialité !! .

Rue de la Place Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 90 24 bernoy.mairie@sfr.fr

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English :

Come and listen to us in the Salle du Petit Pré in BERNOY LE CHATEAU (formerly Noyant and Aconin). We look forward to seeing you there!

L’événement Concert La Castel’Aisne Bernoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois