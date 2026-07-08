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Concert La Clarinette dans tous ses états par l’Orchestre Pasdeloup Le Pavillon de la Sirène Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Concert La Clarinette dans tous ses états par l’Orchestre Pasdeloup Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Un voyage musical de Mozart aux musiques klezmer, révélant toutes les facettes de la clarinette. François Miquel à la clarinette accompagné du quatuor à cordes des solistes de l’orchestre Pasdeloup.

Le quatuor à cordes des solistes de l’Orchestre Pasdeloup rejoint François Miquel à la clarinette pour un voyage musical de Mozart aux musiques klezmer.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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