Concert La Clarinette dans tous ses états par l’Orchestre Pasdeloup Le Pavillon de la Sirène Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Informations pratiques

Un voyage musical de Mozart aux musiques klezmer, révélant toutes les facettes de la clarinette. François Miquel à la clarinette accompagné du quatuor à cordes des solistes de l’orchestre Pasdeloup.

Le quatuor à cordes des solistes de l’Orchestre Pasdeloup rejoint François Miquel à la clarinette pour un voyage musical de Mozart aux musiques klezmer.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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