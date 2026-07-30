Concert La colonie de vacances Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert La colonie de vacances

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Rock France

La Colonie de Vacances, c’est un sound system quadriphonique , qui place le public au centre de quatre scènes. Explorant toujours de nouveaux formats pour mieux nous surprendre que ce soit à travers des polyrythmies, transes, ou harmonies originales, le groupe nous invite à prendre place au sein d’un orchestre protéiforme et enveloppant. Se jouant des conventions, les musiciens·nes se concentrent sur l’idée de John Cage que chacun est à la meilleure place en faisant en sorte que les compositions offrent plusieurs niveaux d’écoute possible.

Après treize années de bons et loyaux services à la cause du concert dingo, La Colonie de Vacances fait ses adieux ! L’occasion de voir pour la dernière fois sur scène ces 18 musicien·nes, réuni·es pour nous faire profiter de leur génie.

Réservation obligatoire .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert La colonie de vacances

L’événement Concert La colonie de vacances Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie