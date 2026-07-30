Concert La colonie de vacances Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
mardi 15 septembre 2026 · Rue du 329ème Régiment d'Infanterie · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert La colonie de vacances
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Rock France
La Colonie de Vacances, c’est un sound system quadriphonique , qui place le public au centre de quatre scènes. Explorant toujours de nouveaux formats pour mieux nous surprendre que ce soit à travers des polyrythmies, transes, ou harmonies originales, le groupe nous invite à prendre place au sein d’un orchestre protéiforme et enveloppant. Se jouant des conventions, les musiciens·nes se concentrent sur l’idée de John Cage que chacun est à la meilleure place en faisant en sorte que les compositions offrent plusieurs niveaux d’écoute possible.
Après treize années de bons et loyaux services à la cause du concert dingo, La Colonie de Vacances fait ses adieux ! L’occasion de voir pour la dernière fois sur scène ces 18 musicien·nes, réuni·es pour nous faire profiter de leur génie.
Réservation obligatoire .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38
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English : Concert La colonie de vacances
L’événement Concert La colonie de vacances Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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