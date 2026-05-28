Concert La Colonie de Vacances Quai Armez Saint-Brieuc
Concert La Colonie de Vacances Quai Armez Saint-Brieuc samedi 19 septembre 2026.
Saint-Brieuc
Concert La Colonie de Vacances
Quai Armez Halles Belem Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Si vous aimez Mogwai, Explosions In The Sky, La Jungle
La Colonie de Vacances est un dispositif unique de sound system quadriphonique vous voici au centre de 4 scènes, pour une expérience sonique singulière et génialement rock. Pour vous la proposer, il nous fallait sortir de nos murs et prendre la direction de la Halle du Belem, au port du Légué ! Un rendez-vous d’autant plus unique qu’il s’agit de la tournée d’adieu de cet orchestre protéiforme.
LA COLONIE DE VACANCES
Explorant toujours de nouveaux formats pour mieux nous surprendre que ce soit à travers des polyrythmies, transes, ou harmonies originales, La Colonie de Vacances nous invite à vivre une véritable expérience en prenant place au sein d’un orchestre protéiforme et enveloppant.
Les musiciens de cette méga-formation viennent des groupes Marvin, Pneu, Papier Tigre et Electric Electric. Ils se jouent des conventions et se concentrent sur l’idée de John Cage que chacun est à la meilleure place . Leurs compositions offrent ainsi plusieurs niveaux d’écoute possible.
Après 13 années de bons et loyaux services à la cause du concert dingo, La Colonie de Vacances vient faire ses adieux ! L’occasion de voir pour la dernière fois sur scène ces 18 musiciens, réunis pour nous faire profiter de leur génie avant de nous dire leur ultime au revoir ! .
Quai Armez Halles Belem Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Concert La Colonie de Vacances Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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