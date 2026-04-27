Orbais-l’Abbaye

Concert La Légende d’Ashitaka, l’univers d’Hayao Miyazaki

EGLISE ABBATIALE D’ORBAIS Orbais-l’Abbaye Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Plongez dans l’univers envoûtant du maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki, le dimanche 31 mai2026, à l’Abbatiale d’Orbais-l’Abbaye.

L’Octuor de violoncelles de Champagne, sous la direction d’Emmanuel Boulanger, vous invite à un voyage musical exceptionnel à travers les grandes œuvres de Joe Hisaishi, compositeur emblématique des films du Studio Ghibli — du Voyage de Chihiro à Mon Voisin Totoro, en passant par Princesse Mononoké.

Un concert intimiste et poétique dans l’écrin gothique de l’abbatiale, pour petits et grands amoureux de musique et d’animation. .

EGLISE ABBATIALE D’ORBAIS Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 6 24 99 26 24

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English : Concert La Légende d’Ashitaka, l’univers d’Hayao Miyazaki

L’événement Concert La Légende d’Ashitaka, l’univers d’Hayao Miyazaki Orbais-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-27 par ADT de la Marne