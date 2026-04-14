Déambulation de jardin en jardin, Bibliothèque d’Orbais-l’Abbaye, Orbais-l’Abbaye

Déambulation de jardin en jardin Dimanche 7 juin, 10h00 Bibliothèque d’Orbais-l’Abbaye Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le dimanche 7 juin, de 10h à 18h, vous pourrez, selon un circuit organisé, découvrir divers jardins privés ouverts pour cette occasion, ainsi que différents peintres en activité.

Une animation autour de la rose et ses dérivés est également organisée. Une petite restauration sera proposée.

Un Office de Tourisme éphémère sera présent.

Le Musée d’Art Populaire Yani Faux dans le grenier de la mairie sera ouvert pour l’occasion de 15h à 18h.

Départ du circuit devant l’église (dépliant du circuit disponible).

Bibliothèque d’Orbais-l’Abbaye Place Saint Reol, 51270 Orbais-l’Abbaye, France Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est 0326523330

Le dimanche 7 juin, de 10h à 18h, vous pourrez, selon un circuit organisé, découvrir divers jardins privés ouverts pour cette occasion, ainsi que différents peintres en activité.

mairieorbais©