Orbais-l’Abbaye

Rendez-vous aux jardins Déambulation de jardin en jardin à Orbais-l’Abbaye

Orbais l’Abbaye Orbais-l’Abbaye Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Le dimanche 7 juin 2026, découvrez selon un circuit divers jardins privés ouverts pour cette occasion ainsi que différents peintres en activité.

Une animation autour de la rose et ses dérivés est également organisée.

Une petite restauration sera proposée.

Un Office du Tourisme éphémère sera présent.

Le Musée d’Art Populaire Yani Faux dans le grenier de la Mairie sera ouvert de 15h à 18h

Départ du circuit devant l’église (dépliant du circuit disponible). .

Orbais l’Abbaye Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 3 26 52 33 30

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English : Rendez-vous aux jardins Déambulation de jardin en jardin à Orbais-l’Abbaye

L’événement Rendez-vous aux jardins Déambulation de jardin en jardin à Orbais-l’Abbaye Orbais-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne