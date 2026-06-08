Concert La Mandolinata de Tarbes église du village Saint-Lary-Soulan samedi 18 juillet 2026.

Saint-Lary-Soulan

Concert La Mandolinata de Tarbes

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Composée de musiciens et de chanteurs, elle réunit un orchestre à plectres (mandolines, mandoles, guitares) et un ensemble choral à 4 voix au répertoire varié.

Eglise du village. Libre participation. .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

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English :

Composed of musicians and singers, it brings together a plectrum orchestra (mandolins, mandolas, guitars) and a 4-voice choral ensemble with a varied repertoire.

L’événement Concert La Mandolinata de Tarbes Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65