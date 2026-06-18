Concert La Mine de Léo Place de la déportation Saumur
Concert La Mine de Léo Place de la déportation Saumur mardi 25 août 2026.
Saumur
Concert La Mine de Léo
Place de la déportation Bagneux Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:30:00
fin : 2026-08-25 22:45:00
Date(s) :
2026-08-25
Porté par Léonore Klein, La Mine de Léo propose une chanson française aux accents rock, engagée et habitée.
Nourrie de voyages et d’un parcours singulier, elle développe un univers à la fois sensible, intense et profondément humain, entre influences du monde et textes engagés.
Co-organisé avec la commune déléguée et le comité des fêtes de Bagneux.
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 25 août 2026 de 20h30 à 22h45. .
Place de la déportation Bagneux Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Performed by L’Honoré Klein, La Mine de Léo is a French song with rock influences—a socially conscious and soulful track.
L’événement Concert La Mine de Léo Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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