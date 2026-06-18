Concert La Mine de Léo Place de la déportation Saumur mardi 25 août 2026.

Saumur

Concert La Mine de Léo

Place de la déportation Bagneux Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:30:00

fin : 2026-08-25 22:45:00

Date(s) :

2026-08-25

Porté par Léonore Klein, La Mine de Léo propose une chanson française aux accents rock, engagée et habitée.

Nourrie de voyages et d’un parcours singulier, elle développe un univers à la fois sensible, intense et profondément humain, entre influences du monde et textes engagés.

Co-organisé avec la commune déléguée et le comité des fêtes de Bagneux.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 25 août 2026 de 20h30 à 22h45. .

Place de la déportation Bagneux Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Performed by L’Honoré Klein, La Mine de Léo is a French song with rock influences—a socially conscious and soulful track.

L’événement Concert La Mine de Léo Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME