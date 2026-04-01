Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé

Saulgé

Concert La Pause Musicale

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Après bien des péripéties, voilà enfin une Pause Musicale sur le thème de la musique de film !

C’est un vaste sujet que nos quatre musiciens aborderont sous diverses perspectives.

Alors venez nombreux, car tout le monde est le bienvenu et chacun y trouvera son compte !

Entrée libre, participation souhaitée.

Intervenants

Tomoko Katsura Violon

Guillaume Grosbard Violoncelle

Claire Poillion Alto

Johann Chauveau Flûtes, claviers… .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert La Pause Musicale

L’événement Concert La Pause Musicale Saulgé a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne