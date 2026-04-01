Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé
Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé dimanche 19 avril 2026.
Saulgé
Concert La Pause Musicale
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Après bien des péripéties, voilà enfin une Pause Musicale sur le thème de la musique de film !
C’est un vaste sujet que nos quatre musiciens aborderont sous diverses perspectives.
Alors venez nombreux, car tout le monde est le bienvenu et chacun y trouvera son compte !
Entrée libre, participation souhaitée.
Intervenants
Tomoko Katsura Violon
Guillaume Grosbard Violoncelle
Claire Poillion Alto
Johann Chauveau Flûtes, claviers… .
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert La Pause Musicale
L’événement Concert La Pause Musicale Saulgé a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Saulgé (Vienne)
- Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché Saulgé 23 avril 2026
- Balade et échanges sur les orchidées sauvages de territoire, savoir les repérer pour mieux les protéger Saulgé 25 avril 2026
- Balade Quand on allait sur les chemins à bicyclette ! Devant l’Espace 2000 Saulgé 26 avril 2026
- Les Brandes de Fontenelles / Boucle 15 Saulgé Vienne 1 mai 2026
- Les Brandes de Fontenelles / Boucle 4 Saulgé Vienne 1 mai 2026