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Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé

Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé

Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Espace 2000

Adresse : 19 Rue de la Vergnade

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 0 0 50

Saulgé

Concert La Pause Musicale

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Après bien des péripéties, voilà enfin une Pause Musicale sur le thème de la musique de film !
C’est un vaste sujet que nos quatre musiciens aborderont sous diverses perspectives.
Alors venez nombreux, car tout le monde est le bienvenu et chacun y trouvera son compte !

Entrée libre, participation souhaitée.

Intervenants
Tomoko Katsura Violon
Guillaume Grosbard Violoncelle
Claire Poillion Alto
Johann Chauveau Flûtes, claviers…   .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert La Pause Musicale

L’événement Concert La Pause Musicale Saulgé a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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