Informations pratiques

Pamiers

Concert La Société philharmonique célèbre la patronne des musiciens

Eglise notre dame du camp Pamiers Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 11:30:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

La Société philharmonique et le Conservatoire Gabriel Fauré offrent un concert en hommage à Sainte Cécile, patronne des musiciens.

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Eglise notre dame du camp Pamiers 09100 Ariège Occitanie +33 5 61 60 95 71 accueil.pea@ville-pamiers.fr

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English :

The Philharmonic Society and the Gabriel Fauré Conservatory are presenting a concert in honor of Saint Cecilia, the patron saint of musicians.

L’événement Concert La Société philharmonique célèbre la patronne des musiciens Pamiers a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées