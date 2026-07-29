Concert La Société philharmonique célèbre la patronne des musiciens Pamiers
dimanche 22 novembre 2026 · Pamiers
Informations pratiques
Pamiers
Concert La Société philharmonique célèbre la patronne des musiciens
Eglise notre dame du camp Pamiers Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 11:30:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
La Société philharmonique et le Conservatoire Gabriel Fauré offrent un concert en hommage à Sainte Cécile, patronne des musiciens.
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Eglise notre dame du camp Pamiers 09100 Ariège Occitanie +33 5 61 60 95 71 accueil.pea@ville-pamiers.fr
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English :
The Philharmonic Society and the Gabriel Fauré Conservatory are presenting a concert in honor of Saint Cecilia, the patron saint of musicians.
L’événement Concert La Société philharmonique célèbre la patronne des musiciens Pamiers a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées
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