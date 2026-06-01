Concert La Voix du 17e et Don Rico, Place Richard Baret, Paris

Concert La Voix du 17e et Don Rico Dimanche 21 juin, 17h00 Place Richard Baret

pas de limite de place – scène sur la place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

La mairie du 17e met en scène les talents de la Voix du 17e (concours qui a eu lieu 5 années de suite avec l’association Alternative Culture) ainsi que le groupe Don Rico.

Place Richard Baret Place Richard Baret 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Île-de-France

La mairie du 17e met en scène les talents de la Voix du 17e (concours qui a eu lieu 5 années de suite avec l’association Alternative Culture) ainsi que le groupe Don Rico.

©Alternative Culture