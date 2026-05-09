Concert Lady in Blues Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Concert Lady in Blues

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

LADY IN BLUES vous offre un voyage musical avec la voix très bluzzy et très soul de Vanguy Terra et le son de la guitare de Gaël Cazeils. Le duo se fera un plaisir de partager les racines de la musique Afro-Amèricaine.

Réservation conseillée pour la restauration.

LADY IN BLUES vous offre un voyage musical avec la voix très bluzzy et très soul de Vanguy Terra et le son de la guitare de Gaël Cazeils. Le duo se fera un plaisir de partager les racines de la musique Afro-Amèricaine.

Réservation conseillée pour la restauration. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

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English : Concert Lady in Blues

LADY IN BLUES takes you on a musical journey with Vanguy Terra’s bluzzy, soulful vocals and Gaël Cazeils’s guitar sound. The duo will be delighted to share the roots of Afro-Amrican music.

Reservations recommended for catering.

L’événement Concert Lady in Blues Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides