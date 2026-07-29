Concert Laetitia Shériff + Beaks Run ar Puns Châteaulin
vendredi 6 novembre 2026 · Run ar Puns · Châteaulin
Informations pratiques
Châteaulin
Concert Laetitia Shériff + Beaks
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 21:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
LÆTITIA SHÉRIFF solo
La tête sur les épaules, les épaules droites et altières, la voix projetée en souffles brûlants, les pieds enracinés dans un rock à la fois fragile, mouvant et cinglant… C’est ainsi qu’on a envie de décrire et qu’on a toujours aimé écouter Lætitia Shériff.
BEAKS
Beaks est le projet d’Anna Francesca, artiste autrichienne aux multiples facettes. Entre poésie et musique minimaliste, elle façonne des chansons comme des fragments de conscience, mêlant introspection et onirisme. Ses textes, oscillant entre réalité et rêverie, interrogent la condition humaine avec une sensibilité troublante.
Dirty Girls , qui se termine par les mots Comment fonctionnent les rêves ? Est-ce que je me réveillerai si je meurs ?
Après plusieurs singles sortis au fil de l’eau, elle nous fera découvrir son premier album à l’Automne 2026. .
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95
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English :
L’événement Concert Laetitia Shériff + Beaks Châteaulin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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