Concert Lagon Nwar L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Lagon Nwar

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-03-04 20:00:00

fin : 2027-03-04 21:00:00

Date(s) :

2027-03-04

Co-fondateurs du bouillonnant collectif orléanais Tricollectif, Valentin Ceccaldi et Quentin Biardeau s’allient à la chanteuse réunionnaise Ann O’aro et au percussionniste et chanteur burkinabé Marcel Balboné pour nous embarquer sur les eaux troubles de Lagon Nwar.

Un lieu traversé de forces obscures et de fulgurances aveuglantes, quelque part entre tradition créole, pop et afro-jazz. Synthétiseurs et basse Fender en dessinent les rivages électriques, percutés par le son des calebasses et une poésie fiévreuse, en créole, en bissa, en français ou en mooré. Le premier chapitre d’une grande histoire, par un quartet vibrant d’une énergie dévorante.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Co-founders of the vibrant Orléans-based collective Tricollectif, Valentin Ceccaldi and Quentin Biardeau have joined forces with Réunion-born singer Ann O’aro and Burkinabé percussionist and singer Marcel Balboné to take us on a journey through the murky waters of Lagon Nwar.

A place permeated by dark forces and blinding flashes of brilliance, somewhere between Creole tradition, pop, and Afro-jazz. Synthesizers and a Fender bass trace its electric shores, punctuated by the sound of calabashes and feverish poetry in Creole, Bissa, French, or Moor%E. The first chapter of a great story, by a quartet pulsing with consuming energy.

L’événement Concert Lagon Nwar Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ