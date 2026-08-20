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Concert : Lagrimas + Kompost + Crovercops Cold Crash – Brasserie nautile Rezé

jeudi 5 novembre 2026 · Cold Crash - Brasserie nautile · Rezé

Concert : Lagrimas + Kompost + Crovercops Cold Crash – Brasserie nautile Rezé

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Cold Crash - Brasserie nautile
Adresse
4 rue du Seil, Rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
15 € en avance, 20 € à la porte

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 20:00 – 23:30
Gratuit : non 15 € en avance, 20 € à la porte Adulte 

CASH PISTACHE PRESENTS – LAGRIMAS + KOMPOST + COVERCROPS – Cold Crash, NantesLagrimas est un groupe de screamo/crust punk formé dans le Sud de la Californie en 2019, en commençant par des concerts underground pour maintenant s’attaquer à de grandes scènes et s’étendre à l’international.Kompost est un groupe de crust hardcore ,ovni a contre courant qui mêle lourdeur, groove, tensions et rage, entre riffs massifs, energie et atmosphères suffocantes, le groupe construit et déconstruit un son brut, épuré et sans détour, ou chaque morceaux frappe avec son intensité propreCovercrops est une formation de 5 pièces du coin (Montaigu), prêt à en découdre avec le rock n roll, un band issu de plusieurs groupes (Black Mantra, Reckless, Machete, Jello Biafine, Craft….) dans les oreilles ça tape fort. Crovercops, à sortie un album chaleureux au doux nom évocateur : « A l’aube du vomi » fin 2024 dénonçant (entre autres) des injustices sociales et promouvant des idéaux libertaires. Le son de Crovercops se définit comme une explosion sonore située au carrefour du crust punk et du hardcore, fusionnant le meilleur des deux mondes.Vous êtes prêt Nantes ?

Cold Crash – Brasserie nautile Rezé 44400
https://www.eventbrite.co.uk/e/lagrimas-kompost-crovercops-tickets-1993150581042?aff=oddtdtcreator


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