JEPM : Balade archéologique dans Rezé Le Chronographe Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 15:30 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit, Dans la limite des places disponibles, visite limitée à 20 personnes Tout public

Le médiateur vous guidera dans Rezé afin de découvrir les vestiges archéologiques, encore visibles ou non : ancienne voie romaine, domus, basilique paléochrétienne… Vous remonterez le temps et parcourez l’histoire de Ratiatum à Rezé.

Le Chronographe Rezé 44400

0252108320



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