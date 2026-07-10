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JEPM : Balade archéologique dans Rezé Le Chronographe Rezé

samedi 19 septembre 2026 · Le Chronographe · Rezé

JEPM : Balade archéologique dans Rezé Le Chronographe Rezé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Le Chronographe
Adresse
21 rue Saint-Lupien, 44400 Rezé, France
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, Dans la limite des places disponibles, visite limitée à 20 personnes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 15:30 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit, Dans la limite des places disponibles, visite limitée à 20 personnes Tout public 

Le médiateur vous guidera dans Rezé afin de découvrir les vestiges archéologiques, encore visibles ou non : ancienne voie romaine, domus, basilique paléochrétienne… Vous remonterez le temps et parcourez l’histoire de Ratiatum à Rezé.

Le Chronographe Rezé 44400
0252108320


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