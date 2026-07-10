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JEPM : Atelier Archiviste en herbe avec les Archives de Nantes Le Chronographe Rezé

samedi 19 septembre 2026 · Le Chronographe · Rezé

JEPM : Atelier Archiviste en herbe avec les Archives de Nantes Le Chronographe Rezé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Le Chronographe
Adresse
21 rue Saint-Lupien, 44400 Rezé, France
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Limité à 12 personnes, à partir de 6 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:30 – 15:30
Gratuit : oui Limité à 12 personnes, à partir de 6 ans Tout public 

Dans le cadre des expositions Maternités, archéologie de la figure maternelle au Chronographe et de l’exposition « Naître à Nantes » présentée par les archives de Nantes place Royale.Initiez-vous au métier d’archiviste : déchiffrez, triez, classez une sélection de documents variés conservés aux Archives de Nantes illustrant la maternité et le premier âge à Nantes.

Le Chronographe Rezé 44400
0252108320


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