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JEPM : Atelier Archiviste en herbe avec les Archives de Nantes Le Chronographe Rezé
samedi 19 septembre 2026 · Le Chronographe · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:30 – 15:30
Gratuit : oui Limité à 12 personnes, à partir de 6 ans Tout public
Dans le cadre des expositions Maternités, archéologie de la figure maternelle au Chronographe et de l’exposition « Naître à Nantes » présentée par les archives de Nantes place Royale.Initiez-vous au métier d’archiviste : déchiffrez, triez, classez une sélection de documents variés conservés aux Archives de Nantes illustrant la maternité et le premier âge à Nantes.
Le Chronographe Rezé 44400
0252108320
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