JEPM : Atelier Archiviste en herbe avec les Archives de Nantes Le Chronographe Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:30 – 15:30

Gratuit : oui Limité à 12 personnes, à partir de 6 ans Tout public

Dans le cadre des expositions Maternités, archéologie de la figure maternelle au Chronographe et de l’exposition « Naître à Nantes » présentée par les archives de Nantes place Royale.Initiez-vous au métier d’archiviste : déchiffrez, triez, classez une sélection de documents variés conservés aux Archives de Nantes illustrant la maternité et le premier âge à Nantes.

Le Chronographe Rezé 44400

0252108320



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