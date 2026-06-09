Beaugency

Concert Laudalia L’onde lumineuse

Abbatiale Notre-Dame Beaugency Loiret

Tarif : 29.9 – 29.9 – EUR

29.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:15:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le château de Beaugency organise un concert de piano au sein de l’Abbatiale de Beaugency.

Le château de Beaugency Le Château de Lumières organise un concert de piano intimiste à la lueur des bougies, sublimé par des projections lumineuses monumentales dans le cadre exceptionnel de l’Abbatiale Notre-Dame de Beaugency.

Une expérience immersive unique, où musique, patrimoine et création visuelle se rencontrent pour offrir un voyage sensoriel hors du temps. 29.9 .

Abbatiale Notre-Dame Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 59 74 73 contact@chateau-beaugency.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château de Beaugency organizes a piano concert in the Abbey Church of Beaugency.

L’événement Concert Laudalia L’onde lumineuse Beaugency a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE