Concert Laudalia L’onde lumineuse Beaugency
Concert Laudalia L’onde lumineuse Beaugency samedi 20 juin 2026.
Beaugency
Concert Laudalia L’onde lumineuse
Abbatiale Notre-Dame Beaugency Loiret
Tarif : 29.9 – 29.9 – EUR
29.9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:15:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le château de Beaugency organise un concert de piano au sein de l’Abbatiale de Beaugency.
Le château de Beaugency Le Château de Lumières organise un concert de piano intimiste à la lueur des bougies, sublimé par des projections lumineuses monumentales dans le cadre exceptionnel de l’Abbatiale Notre-Dame de Beaugency.
Une expérience immersive unique, où musique, patrimoine et création visuelle se rencontrent pour offrir un voyage sensoriel hors du temps. 29.9 .
Abbatiale Notre-Dame Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 59 74 73 contact@chateau-beaugency.com
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English :
The Château de Beaugency organizes a piano concert in the Abbey Church of Beaugency.
L’événement Concert Laudalia L’onde lumineuse Beaugency a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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