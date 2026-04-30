Concert Lavinia Mancusi Rodez
mardi 13 octobre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Concert Lavinia Mancusi
37 avenue Tarayre Rodez Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-13
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Co-organisé avec le théâtre des 2 points MJC de Rodez
Parmi les voix les plus intenses de la nouvelle génération de la scène musicale transalpine, Lavinia Mancusi imprime sa forte personnalité dans l’interprétation des traditions populaires italiennes et dans ses échappées belles dans les musiques du monde.
Consacrée par de nombreux prix depuis 2019, cette jeune romaine, chanteuse multi-instrumentiste, enchaîne les collaborations prestigieuses avec Lucilla Galeazzi, Eugenio Bennato ou Daniele Sepe et signe un 3ème album empreint d’émotions mais c’est bien sur les planches, son terrain de jeu favori, qu’elle prend une dimension transcendantale portée par une présence scénique magnétique, une énergie contagieuse et une expressivité spectaculaire. .
37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr
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English :
Co-organized with the Théâtre des 2 Points? MJC of Rodez
L’événement Concert Lavinia Mancusi Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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