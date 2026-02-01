Concert Layla Duo Blues au Bar le Phare Plage de la Source Pornic

Concert Layla Duo Blues au Bar le Phare

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-05-15 21:00:00

2026-02-27 2026-05-15

Rendez vous à partir de 19h00 à la Thalasso de Pornic ! Soirée musique tous les vendredis au Bar Le Phare, avec sa vue imprenable sur la mer !

Le duo propose un répertoire de blues acoustique teinté de folk, des standards au blues moderne de Keb Mo, Eric Bibb et surtout Eric Clapton, auteur du célèbre morceau Layla que le groupe prendra pour nom de scène.

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Join us from 7:00 pm at the Thalasso de Pornic! Music evenings every Friday at Bar Le Phare, with its breathtaking sea view!

