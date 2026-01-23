Concert Le Beau romantique Centre culturel du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux

Concert Le Beau romantique

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15 18:30:00

2026-03-15

Six musiciennes et une comédienne vous proposent une immersion dans le romantisme, comme au cœur d’un salon du XIXème siècle.

La première partie mettra à l’honneur des compositrices de la fin du XIXᵉ siècle avec des pièces en duo de Henriëtte Bosmans, Luise Adolpha Le Beau, Cécile Chaminade et Mel Bonis.

Les Liebeslieder Walzer de Johannes Brahms clôtureront ce concert, dans une version instrumentale inédite, réunissant piano à quatre mains, flûte traversière, alto, clarinette et violoncelle. Les mots des poèmes, habituellement chantés, renaîtront à travers la voix d’une comédienne, tissant un dialogue intime entre musique et littérature.

Faisant de ce concert un moment de partage artistique et solidaire, l’intégralité de la recette sera reversée à deux associations venant en aide aux réfugiés l’Accueil jurassien intercommunautaire de réfugiés (AJIR) et Les Amis du foyer du Trêve (AFT, à Miribel dans l’Ain).

Participation libre et consciente. .

