Concert Le chœur d’hommes du Donjon de Pons Usseau Marignac

Marignac

Concert Le chœur d’hommes du Donjon de Pons

Usseau Rue d’Usseau Marignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Des chants de fête !



Le public est invité à venir découvrir la richesse et la puissance des voix masculines à l’occasion d’un concert donné par un chœur d’hommes dans le cadre intimiste et chaleureux de l’église d’Usseau, à Marignac

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Usseau Rue d’Usseau Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

%AB Festive Songs! %BB



The public is invited to come and discover the richness and power of male voices at a concert performed by a men’s choir in the intimate and welcoming setting of the Church of Usseau, %E0 Marignac

L’événement Concert Le chœur d’hommes du Donjon de Pons Marignac a été mis à jour le 2026-06-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge