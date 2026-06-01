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Concert Le chœur d’hommes du Donjon de Pons Usseau Marignac

Concert Le chœur d’hommes du Donjon de Pons Usseau Marignac mardi 30 juin 2026.

Lieu
Usseau
Adresse
Rue d'Usseau
Ville
17800 Marignac
Département
Charente-Maritime
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mardi 30 juin 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Marignac

Concert Le chœur d’hommes du Donjon de Pons

Usseau Rue d’Usseau Marignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Des chants de fête !

Le public est invité à venir découvrir la richesse et la puissance des voix masculines à l’occasion d’un concert donné par un chœur d’hommes dans le cadre intimiste et chaleureux de l’église d’Usseau, à Marignac
  .

Usseau Rue d’Usseau Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

%AB Festive Songs! %BB

The public is invited to come and discover the richness and power of male voices at a concert performed by a men’s choir in the intimate and welcoming setting of the Church of Usseau, %E0 Marignac

L’événement Concert Le chœur d’hommes du Donjon de Pons Marignac a été mis à jour le 2026-06-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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