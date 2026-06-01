Concert Le chœur d’hommes du Donjon de Pons Usseau Marignac
Concert Le chœur d’hommes du Donjon de Pons Usseau Marignac mardi 30 juin 2026.
Marignac
Concert Le chœur d’hommes du Donjon de Pons
Usseau Rue d’Usseau Marignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Des chants de fête !
Le public est invité à venir découvrir la richesse et la puissance des voix masculines à l’occasion d’un concert donné par un chœur d’hommes dans le cadre intimiste et chaleureux de l’église d’Usseau, à Marignac
.
Usseau Rue d’Usseau Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
%AB Festive Songs! %BB
The public is invited to come and discover the richness and power of male voices at a concert performed by a men’s choir in the intimate and welcoming setting of the Church of Usseau, %E0 Marignac
L’événement Concert Le chœur d’hommes du Donjon de Pons Marignac a été mis à jour le 2026-06-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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