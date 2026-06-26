Marignac

VIDE GRENIER

ESPACE JEANNE SOULÉ Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez chiner et faire de bonnes affaires !

L’accueil des exposants se fera à partir de 7h.

Inscriptions par téléphone ou mail 2 euros le mètre linéaire.

Restauration et buvette sur place William et ses coéquipiers vous attendent avec des grillades, des frites et des glaces. .

ESPACE JEANNE SOULÉ Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie mireille.arnaud31500@gmail.com

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English :

Come and bargain !

L’événement VIDE GRENIER Marignac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE