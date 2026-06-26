VIDE GRENIER Marignac
VIDE GRENIER Marignac dimanche 5 juillet 2026.
Marignac
VIDE GRENIER
ESPACE JEANNE SOULÉ Marignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez chiner et faire de bonnes affaires !
L’accueil des exposants se fera à partir de 7h.
Inscriptions par téléphone ou mail 2 euros le mètre linéaire.
Restauration et buvette sur place William et ses coéquipiers vous attendent avec des grillades, des frites et des glaces. .
ESPACE JEANNE SOULÉ Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie mireille.arnaud31500@gmail.com
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Come and bargain !
L’événement VIDE GRENIER Marignac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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