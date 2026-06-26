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VIDE GRENIER Marignac

VIDE GRENIER Marignac dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
ESPACE JEANNE SOULÉ
Ville
31440 Marignac
Département
Haute-Garonne
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Marignac

VIDE GRENIER

ESPACE JEANNE SOULÉ Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Venez chiner et faire de bonnes affaires !
L’accueil des exposants se fera à partir de 7h.
Inscriptions par téléphone ou mail 2 euros le mètre linéaire.

Restauration et buvette sur place William et ses coéquipiers vous attendent avec des grillades, des frites et des glaces.   .

ESPACE JEANNE SOULÉ Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie   mireille.arnaud31500@gmail.com

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English :

Come and bargain !

L’événement VIDE GRENIER Marignac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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