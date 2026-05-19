Concert Le Choeur Gospel de La Rochelle invite Lamine Cissokho Salle de l’Oratoire La Rochelle
Concert Le Choeur Gospel de La Rochelle invite Lamine Cissokho Salle de l’Oratoire La Rochelle vendredi 29 mai 2026.
La Rochelle
Concert Le Choeur Gospel de La Rochelle invite Lamine Cissokho
Salle de l’Oratoire 6bis Rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Le Choeur Gospel de La Rochelle invite Lamine Cissokho à l’Oratoire pour un concert unique mêlant kora, chants africains et chants gospel. Ce concert s’inscrit dans le cadre du MOIS DES MÉMOIRES .
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Salle de l’Oratoire 6bis Rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 52 24 64
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English :
The Choeur Gospel de La Rochelle invites Lamine Cissokho to the Oratoire for a unique concert combining kora, African and gospel songs. The concert is part of the MOIS DES MÉMOIRES program.
L’événement Concert Le Choeur Gospel de La Rochelle invite Lamine Cissokho La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-14 par Nous La Rochelle
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