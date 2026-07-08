Concert Le Magnificat de Bach, Insula orchestra, accentus L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Le Magnificat de Bach, Insula orchestra, accentus

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-12-16 20:00:00

fin : 2026-12-16 21:15:00

Date(s) :

2026-12-16

1723 marque une année charnière pour Johann Sebastian Bach.

Nommé Cantor de la ville de Leipzig, le compositeur doit fournir une cantate nouvelle pour l’Église Saint-Thomas chaque dimanche. Pour son premier Noël, Bach éblouit les fidèles grâce à son splendide Magnificat. L’année suivante, le musicien allemand renouvelle son coup d’éclat avec la cantate Mache dich, mein Geist, bereit, dont certains airs préfigurent le sublime tragique de la Passion selon Matthieu.

Avec ses deux ensembles (Insula orchestra et accentus) et un somptueux quatuor vocal, la cheffe Laurence Equilbey nous emmène enfin au plus haut des cieux de la musique baroque grâce au resplendissant Gloria in excelsis Deo.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

1723 marked a turning point for Johann Sebastian Bach.

Appointed Cantor of the city of Leipzig, the composer was required to provide a new cantata for St. Thomas Church every Sunday. For his first Christmas, Bach dazzled the congregation with his splendid Magnificat. The following year, the German musician repeated his triumph with the cantata *Mache dich, mein Geist, bereit*, some of whose arias foreshadow the sublime tragedy of the St. Matthew Passion.

With her two ensembles (Insula orchestra and accentus) and a magnificent vocal quartet, conductor Laurence Equilbey finally takes us to the very heights of Baroque music with the resplendent “Gloria in excelsis Deo.”

L’événement Concert Le Magnificat de Bach, Insula orchestra, accentus Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ