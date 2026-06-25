Concert Le Poète parle Récital de Piano Bois-Sainte-Marie
mardi 4 août 2026 · Bois-Sainte-Marie
Informations pratiques
Bois-Sainte-Marie
Concert Le Poète parle Récital de Piano
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04 21:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Concert Le Poète parle Récital de Piano par Jean-Claude Pennetier.
Soirée La Nuit du Piano à Bois Sainte-Marie
Schubert, Variations op.35 D.813*
Hölderlin, Poème
Schubert, Sonate D.960
Jean-Claude Pennetier, piano, en duo avec Mara Dobresco
Le Festival Musique en Charolais-Brionnais, c’est 22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques à savourer entre amis ou en famille !
Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Concert Le Poète parle Récital de Piano
L’événement Concert Le Poète parle Récital de Piano Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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