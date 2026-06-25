Concert ORIGINES Bois-Sainte-Marie
lundi 3 août 2026 · Bois-Sainte-Marie
Informations pratiques
Bois-Sainte-Marie
Concert ORIGINES
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Concert ORIGINES • Piano & Musique de Chambre
Soirée Origines & Transcendances
KHATCHATURIAN Trio pour clarinette, violon et piano
SAINT-SAËNS Sonate pour clarinette et piano op.167
GRIEG Sonate pour violon et piano n°3 op.45
Tibi Cziger, clarinette • Grégoire Torossian, violon • Mara Dobresco, piano • Juliana Steinbach, piano
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026
22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.
Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com
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Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Concert ORIGINES
L’événement Concert ORIGINES Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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