Concert : le public fait le show avec des musiciens Restaurant HuThoPi PARIS
Concert : le public fait le show avec des musiciens Restaurant HuThoPi PARIS dimanche 21 juin 2026.
Chantons
tous ensemble autour d’une guitare & d’une batterie
Pour la #FeteDeLaMusique
dimanche 21 juin, rejoignez-nous ou partagez à celles et ceux qui aiment
chanter !
Vous avez prévu
d’autres concerts ?
Passez avant ou
après.
On y sera, pour
la 4ème année, de 19h00 à au moins 1h00.
Mieux qu’un
karaoké, c’est un concert participatif !
C’est tout un
public qui chante en même temps au rythme d’une guitare et d’une batterie.
Même les plus
timides. Même celles et ceux qui chantent faux
Personne ne
prend seul le micro. Tout le monde chante à cœur joie.
·
Un guitariste et un batteur,
·
130 chansons,
·
Des carnets de chant de 19h à 22h puis un écran
géant avec les paroles,
Vous pouvez
télécharger le carnet de chant ici https://linktr.ee/laissezvouschanter
Pour dîner
(à emporter), l’équipe de l’Huthopi (c’est un resto gastro) vous proposera
à prix hyper raisonnables, de quoi vous restaurer.
Exemple des
prix de l’année dernière (2025) :
..
·
Sandwich pulled pork : 8 €
·
Sandwich poulet mariné : 8 €
·
Foccacia mortadelle : 7 €
·
Foccacia végétarienne : 7 €
..
·
Cookie choco noisette : 3 €
·
Brownie : 3 €
..
·
Softs : 3 €
·
Bières : 3 € / 4 €
·
Vin blanc / rouge / rosé : 5 €
..
·
Cocktails / apéritifs : de 4 € à 10 €
Chauffez vos
voix !
A dimanche.
Restaurant
HuThoPi
53 Rue de
Charenton 75012 Paris
Pas besoin de
réservation
Mieux qu’un karaoké, c’est un concert participatif !
C’est tout un public qui chante en même temps au rythme d’une guitare et d’une batterie.
Le lundi 22 juin 2026
de 00h01 à 03h00
Le dimanche 21 juin 2026
de 19h00 à 23h59
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-23T06:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T19:00:00+02:00_2026-06-21T23:59:00+02:00;2026-06-22T00:01:00+02:00_2026-06-22T03:00:00+02:00
Restaurant HuThoPi 53 Rue de Charenton 75012 Paris 75012 Dans la ruePARIS
https://linktr.ee/laissezvouschanter https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/ https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/
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