Concert : le public fait le show avec des musiciens Restaurant HuThoPi PARIS dimanche 21 juin 2026.

Chantons

tous ensemble autour d’une guitare & d’une batterie

Pour la #FeteDeLaMusique

dimanche 21 juin, rejoignez-nous ou partagez à celles et ceux qui aiment

chanter !

Vous avez prévu

d’autres concerts ?

Passez avant ou

après.

On y sera, pour

la 4ème année, de 19h00 à au moins 1h00.

Mieux qu’un

karaoké, c’est un concert participatif !

C’est tout un

public qui chante en même temps au rythme d’une guitare et d’une batterie.

Même les plus

timides. Même celles et ceux qui chantent faux

Personne ne

prend seul le micro. Tout le monde chante à cœur joie.

·

Un guitariste et un batteur,

·

130 chansons,

·

Des carnets de chant de 19h à 22h puis un écran

géant avec les paroles,

Vous pouvez

télécharger le carnet de chant ici https://linktr.ee/laissezvouschanter

Pour dîner

(à emporter), l’équipe de l’Huthopi (c’est un resto gastro) vous proposera

à prix hyper raisonnables, de quoi vous restaurer.

Exemple des

prix de l’année dernière (2025) :

..

·

Sandwich pulled pork : 8 €

·

Sandwich poulet mariné : 8 €

·

Foccacia mortadelle : 7 €

·

Foccacia végétarienne : 7 €

..

·

Cookie choco noisette : 3 €

·

Brownie : 3 €

..

·

Softs : 3 €

·

Bières : 3 € / 4 €

·

Vin blanc / rouge / rosé : 5 €

..

·

Cocktails / apéritifs : de 4 € à 10 €

Chauffez vos

voix !

A dimanche.

Restaurant

HuThoPi

53 Rue de

Charenton 75012 Paris

Pas besoin de

réservation

Mieux qu’un karaoké, c’est un concert participatif !

C’est tout un public qui chante en même temps au rythme d’une guitare et d’une batterie.

Le lundi 22 juin 2026

de 00h01 à 03h00

Le dimanche 21 juin 2026

de 19h00 à 23h59

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T06:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T19:00:00+02:00_2026-06-21T23:59:00+02:00;2026-06-22T00:01:00+02:00_2026-06-22T03:00:00+02:00

Restaurant HuThoPi 53 Rue de Charenton 75012 Paris 75012 Dans la ruePARIS

https://linktr.ee/laissezvouschanter https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/ https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/



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