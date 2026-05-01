Concert Lectures Sorges et Ligueux en Périgord
Concert Lectures Sorges et Ligueux en Périgord samedi 16 mai 2026.
Sorges et Ligueux en Périgord
Concert Lectures
14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
La Cantine littéraire Chez Simone danS le centre bourg de Ligueux vous convie à un concert lectures.
Concert animé par Sylvie Jahier, au chant ; Stéphan Brunie, au clavier et pour les lectures, Claude Fosse.
Galettes et desserts avant ou après le concert sur réservation au
09 60 04 54 58
La Cantine littéraire Chez Simone située dans le centre bourg de Ligueux vous convie à un concert lectures.
Concert animé par Sylvie Jahier, pour la partie chant ; Stéphan Brunie, au clavier et pour les lectures, Claude Fosse.
Galettes et desserts avant ou après le concert sur réservation au 09 60 04 54 58 .
14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 60 04 54 58
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English : Concert Lectures
La Cantine littéraire Chez Simone in the center of the village of Ligueux invites you to a concert and readings.
Hosted by Sylvie Jahier on vocals, Stéphan Brunie on keyboard and Claude Fosse for the readings.
Galettes and desserts available before or after the concert, on reservation by calling
09 60 04 54 58
L’événement Concert Lectures Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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