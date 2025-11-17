Concert Les Amis du Ried Marckolsheim
dimanche 15 novembre 2026 · Marckolsheim
Informations pratiques
Marckolsheim
Concert Les Amis du Ried
rue Poincaré Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-15
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Les musiciens vous feront voyager sur des airs traditionnels alsaciens, des polkas, des valses,…
Venez partager un après-midi musical avec un programme traditionnel de Bloosmusik, mêlé de surprises musicales et d’animations. .
rue Poincaré Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 02 87 vincent.engel@estvideo.fr
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English :
The musicians will make you travel on traditional Alsatian tunes, polkas, waltzes,…
L’événement Concert Les Amis du Ried Marckolsheim a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme du Grand Ried
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