Informations pratiques

Marckolsheim

Concert Les Amis du Ried

rue Poincaré Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Les musiciens vous feront voyager sur des airs traditionnels alsaciens, des polkas, des valses,…

Venez partager un après-midi musical avec un programme traditionnel de Bloosmusik, mêlé de surprises musicales et d’animations. .

rue Poincaré Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 02 87 vincent.engel@estvideo.fr

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English :

The musicians will make you travel on traditional Alsatian tunes, polkas, waltzes,…

L’événement Concert Les Amis du Ried Marckolsheim a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme du Grand Ried