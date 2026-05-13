Concert Les années 80 La Tournée CS 81144 Montluçon

Montluçon

Concert Les années 80 La Tournée

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : 45 – 45 – EUR

catégorie 2

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Les Années 80 la Tournée, sera de passage près de chez vous, un rendez-vous à ne pas manquer !

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CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

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English :

Les Années 80 la Tournée, will be coming to your place, an event not to be missed!

L’événement Concert Les années 80 La Tournée Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme