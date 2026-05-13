Concert Les années 80 La Tournée CS 81144 Montluçon
Concert Les années 80 La Tournée CS 81144 Montluçon jeudi 26 novembre 2026.
Montluçon
Concert Les années 80 La Tournée
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : 45 – 45 – EUR
catégorie 2
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
Les Années 80 la Tournée, sera de passage près de chez vous, un rendez-vous à ne pas manquer !
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CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
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English :
Les Années 80 la Tournée, will be coming to your place, an event not to be missed!
L’événement Concert Les années 80 La Tournée Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme
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