CONCERT LES CHORÉGIENS Montpellier vendredi 24 avril 2026.
Place Albert 1er Montpellier Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
2026-04-24 2026-04-25
Les Chorégiens en concert !
1ère Partie Musiciens de l’ensemble TSC The Soti Camerata
Astor Piazzolla “LES 4 SAISONS DE BUENOS AIRES”
2e Partie
Martin Palmeri MISATANGO”
Choeurs Les Chorégiens et Arte Lab de Versailles, Ensemble orchestral
TSC, Soliste Sandra SOTIROPOULOS Direction David SOTIROPOULOS
Deux dates
Vendredi 24 Avril à 21 h à la Maison Des Choeurs MONTPELLIER
Samedi 25 Avril à 18h Église Saint Bernard LATTES .
Place Albert 1er Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 11 22 18 22 m.sotiropoulos@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT LES CHORÉGIENS
Les Chorégiens in concert!
part 1: Musicians from the TSC ensemble The Soti Camerata
Astor Piazzolla ?THE 4 SEASONS OF BUENOS AIRES?
part 2
Martin Palmeri MISATANGO?
Choirs Les Chorégiens and Arte Lab de Versailles, Ensemble orchestral
TSC, Soloist Sandra SOTIROPOULOS Conductor David SOTIROPOULOS
L’événement CONCERT LES CHORÉGIENS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER
